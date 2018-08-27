Ameliyatla sevdiğini gördü

İzmir'de sol gözündeki tembellik zaman içinde şaşılığa dönen 28 yaşındaki Uğur Çelik, sosyal hayatında büyük zorluklar yaşadı. Genç adam, sevgilisinin gözlerinin içine bakabilmek için şaşılık ameliyatı olmaya karar verdi. 1993 yılından bu yana gözlük kullanan Çelik, kızarkadaşıyla birlikte araştırma yaparak op. Dr. Onur Aydın ile iletişime geçti. Yapılan tetkiklerin ardından, Çelik kız arkadaşının da desteğiyle başarılı bir operasyon geçirdi. Gözleri sağlığına kavuşan Çelik, "Kız arkadaşımın gözlerine hiçbir zaman özgürce, korkusuzca bakamadım. Şaşılık ameliyatı olmam için beni o cesaretlendirdi. Şimdi çok mutluyum, insanların yüzüne, korkusuzca gözlerine bakabilmek müthiş bir duygu" diye konuştu.

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