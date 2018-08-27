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Büyükkarcı, Demirören’le görüşecek

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Büyükkarcı, Demirören’le görüşecek

3. Lig'de 38 yıl sonra ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, (TFF) Başkanı 'le görüşecek. Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak profesyonel liglerdeki kulüp başkanlarıyla birlikte A 'ın 10 Eylül'de deplasmanda İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçını izleyecek Büyükkarcı, Başkan Demirören'e kulübün mali durumunu anlatıp, göreve geldikten sonra çözdükleri 'da itilaflı olan dosyalar ve icraatlarıyla ilgili bilgi verecek. Büyükkarcı, TFF Başkanı Demirören'e tesisleşmeyle ilgili projelerini de aktaracak.

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Büyükkarcı, Demirören’le görüşecek
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