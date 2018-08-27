Denizli evinde siftah yapamadı

SPOR Toto 1. Lig'de Hatayspor'la sahasında golsüz berabere kalan Denizlispor, evinde henüz siftah yapamadı. İlk hafta Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilen yeşilsiyahlılar, Hatayspor engelini de aşamayıp taraftarına gol sevinci dahi yaşatamadı. İlk galibiyetini Adana Demirspor deplasmanında elde eden Denizlispor'da, teknik direktör Osman Özköylü, bugün 47. yaş gününü buruk kutlarken her şeye rağmen kazanılan 1 puanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Maçta basit hatalar yaptıklarını ifade eden Özköylü, "Oyuncularım sahada güzel bir oyun ortaya çıkardı. Topu kazanmak için çok fazla koşmak durumunda kaldık. Bu yüzden üçüncü bölgede topu tutan bir takım olmak zorundayız. Bunu yavaş yavaş geliştireceğiz. Aldığımız 1 puanın bizim için olumlu olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

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