Dövüp parasını ve aracını alıp kaçtılar

İzmir'de meydana gelen olayda Aydın'da üniversite öğrencisi olan Gökhan Kansu, Torbalı'daki arkadaşının yanına geldi. Ertuğrul Mahallesi Mithatapaşa Caddesi üzerinde arkadaşını bekleyen Kansu'nun yanına kimliği belirlenemeyen iki kişi geldi. İlk önce genci öldüresiye döven iki şahıs, gencin üzerindeki 6 bin lira olduğu iddia edilen nakit para ve lüks aracını gasp ederek kaçtı. Polis ekipleri, kısa süre içinde zanlıları aydın karayolunda durdurdu. Bir şahsı kıskıvrak yakalarken, diğer şahıs olay yerinden kaçtı.

BUGÜN NELER OLDU