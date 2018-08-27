Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Dövüp parasını ve aracını alıp kaçtılar

Dövüp parasını ve aracını alıp kaçtılar

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Dövüp parasını ve aracını alıp kaçtılar

İzmir'de meydana gelen olayda 'da üniversite öğrencisi olan Gökhan Kansu, Torbalı'daki arkadaşının yanına geldi. Ertuğrul Mahallesi Mithatapaşa Caddesi üzerinde arkadaşını bekleyen Kansu'nun yanına kimliği belirlenemeyen iki kişi geldi. İlk önce genci öldüresiye döven iki şahıs, gencin üzerindeki 6 bin lira olduğu iddia edilen nakit para ve lüks aracını gasp ederek kaçtı. Polis ekipleri, kısa süre içinde zanlıları aydın karayolunda durdurdu. Bir şahsı kıskıvrak yakalarken, diğer şahıs olay yerinden kaçtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dövüp parasını ve aracını alıp kaçtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN