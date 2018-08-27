Türkiye’ye döviz kazandıran Suriyeli

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Feras Fattal, çalıştığı şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarından sorumlu tek isim olarak hem şirketine hem Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te çeşitli firmalarda dış ticaret uzmanı olarak çalışan Fattal, iç savaş başlamadan 1 yıl önce Halep'te kendi dış ticaret şirketini kurdu. Fattal'ın işleri gayet iyi giderken iç savaş patlak verdi. Ailesiyle beraber savaşa 5 yıl dayanabilen Fattal'ın iki ofisi de kapandı. Çocukları için yeni bir yaşam kurmaya karar veren Fattal, ilk önce iş bulup yeni bir yuva kurma ümidiyle önce İstanbul'a ardından İzmir'e yerleşti. Fattal, çalışmaya başladığı firmada kısa sürede yakaladığı performansla şirketin gözde çalışanları arasına girdi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki başarısıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan Fattal, bu pazarların sorumlu ismi haline geldi. Fattal, "Yıllar önce Suriye'den çıkarken tek hedefim Avrupa'ya gitmekti. Ancak bu ülkelerde Suriyelilere yapılan muameleyi görünce kendilerine gercek anlamda kucak açan tek ülkenin Türkiye olduğunu anladım. Burada kalmak ve bu ülke için çalışmak istiyorum" dedi.

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