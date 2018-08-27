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Üzüm ihracatı yüzde 43 arttı

Yaz döneminde 61 bin üzüm ihracatı yapıldı. 40 milyon dolar gelir sağlanırken, üzüm ihracatında yüzde 43 artış sağlandı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Üzüm ihracatı yüzde 43 arttı

'nin yaş üzüm ihracatında 1 Haziran-15 Ağustos döneminde 61 bin 19 ton yaş üzüm ihracatı karşılığında 40 milyon 261 bin dolar döviz kazandığı bildirildi. Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre sultani çekirdeksiz üzümün 16 milyon 652 bin dolarlık ihracatla yaş üzüm çeşitleri içerisinde 1. sırada, superior üzümü 5 milyon 597 bin dolarlık tutarla 2'nci sırada yer alırken incisi üzümünün ihracata katkısı 2 milyon 212 bin dolar oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Haziran-15 Ağustos döneminde yaş üzüm ihracatında yüzde 43'lük ihracat artışı yakalandığını belirterek, bu artışın sezon sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Yaş üzüm ihracatında 'nın 12 milyon dolarlık payla ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Uçak, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatı yüzde 36'lık artışla 145 milyon dolardan, 197 milyon dolara yükseldi" diye konuştu.

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Üzüm ihracatı yüzde 43 arttı
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