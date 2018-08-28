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istikrar peşinde

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Altay istikrar peşinde
SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken 'da Sportif Direktör Özden Töraydın, farklı galibiyet nedeniyle havaya girmeyeceklerini dile getirdi. Kendi sahalarında oynayacakları spor maçına da 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade eden sportif direktör Töraydın, "Henüz rakiplerimizle karşılaşmadık. İlk 4 haftada en az 8 puan hedeflemiştik, şimdi 10 puana ulaşmak istiyoruz. Adana maçı sonrası fikstürümüz zorlaşacak. İddialı konuşmak için erken, rakipler de hazır değil. devam ediyor. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. 8. haftadan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz" diye konuştu.
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Altay istikrar peşinde
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