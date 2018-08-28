Altay istikrar peşinde

SPOR
Toto 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Altay
'da Sportif Direktör Özden Töraydın, farklı galibiyet nedeniyle havaya girmeyeceklerini dile getirdi. Kendi sahalarında oynayacakları Adana
spor maçına da 3 puan parolasıyla çıkacaklarını ifade eden sportif direktör Töraydın, "Henüz rakiplerimizle karşılaşmadık. İlk 4 haftada en az 8 puan hedeflemiştik, şimdi 10 puana ulaşmak istiyoruz. Adana maçı sonrası fikstürümüz zorlaşacak. İddialı konuşmak için erken, rakipler de hazır değil. Transferler
devam ediyor. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. 8. haftadan sonra bazı şeyleri daha net konuşabiliriz" diye konuştu.