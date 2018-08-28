Denizli’nin kupaları yargıya taşınıyor

enizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra tesadüf eseri ortaya çıkarılan kupa skandalı ile ilgili konuştu. Olayın Denizlispor ve ülke futbolu adına büyük bir ayıp olduğunun altını çizen Atilla, kupaların manevi değerlerinin kendileri için hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini kaydetti. Üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Atilla, "Kupaların gerçekten Denizlispor kupaları olduğunu teyit etmiş durumdayız. Keşke bu hiç yaşanmasaydı ama Denizlispor adına, ülke futbolu adına gerçekten çok büyük bir ayıp öyle nitelendiriyoruz. Kupaların 70 ve 82 yılları arasında elde edilen kupalarımız olduğunu teyit ettik. Şu anda ilgili arkadaşlara da ulaştık, kupaları tesislerimizde teslim alacağız. Gerekli bakımlarını yapacağız, gerekli temizlik işlemlerini yapacağız, layık olduğu yere de koyacağız. Ben 2012'de de ilk yönetime seçildiğimde Süleyman Okay'ın yönetimiydi, kupalarla ilgili güzel bir alan yaptırdık, bütün kupalarımız maalesef bakımsız bir yerdeydi bunu itiraf etmekten de çekinmiyorum. Aldık, gerekli titizliği gösterdik ve çok güzel bir yerde şu anda sergiliyoruz. Bunları da aynen alıp yine oraya koyacağız" dedi.

KEŞKE BIZE GELSELERDI

Kupaların teslim alınmasının ardından konuyu yargıya da taşıyacaklarının altını çizen Atilla, "Bulan arkadaşa da biraz sistemim var. O kupaların üzerinde Denizlispor'un yılı veya adı var ise niçin öyle bir muamele yapıldı. Keşke bize ulaşsaydı farklı bir şekilde bir muamele görseydi. O kupaları biz onun zaten layık olduğu yere koyardık. 2 tane hata var maalesef, birincisi o kupalarını kimler tarafından götürüldüğü ve geriye getirilmemesi, ikincisi de bulunduktan sonra farklı amaçlarla kullanılması. Hukuki işlem başlatacağız" dedi.