Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Eşek yaşlı kadını hastanelik etti

Eşek ı hastanelik etti

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Eşek yaşlı kadını hastanelik etti
MANISA'NIN Demirci İlçesi'ne bağlı Kerpiçlik Mahallesi'nde oturan 76 yaşındaki Ayşe Özcan, tarlaya giderken kendisine ait eşek tarafından kulağından ısırıldı. Olay yerinden geçen bir kişi tarafından kurtarılan kadın, Demirci kaldırıldı. Özcan'ın, yapılan ilk müdahalesinde sol kulağının ısırılma sebebiyle kopmak üzere olduğu ve yüzünün çeşitli bölgelerinden yaralandığı tespit edildi. Kulak burun boğaz doktoru tarafından kulağı dikilen , daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşek yaşlı kadını hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN