Eşek yaşlı kadını hastanelik etti

MANISA'NIN
Demirci İlçesi'ne bağlı Kerpiçlik Mahallesi'nde oturan 76 yaşındaki Ayşe Özcan, tarlaya giderken kendisine ait eşek tarafından kulağından ısırıldı. Olay yerinden geçen bir kişi tarafından kurtarılan kadın, Demirci Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Özcan'ın, yapılan ilk müdahalesinde sol kulağının ısırılma sebebiyle kopmak üzere olduğu ve yüzünün çeşitli bölgelerinden yaralandığı tespit edildi. Kulak burun boğaz doktoru tarafından kulağı dikilen yaşlı kadın
, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.