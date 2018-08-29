Alaçatı’da rüzgar sörfüne ilgi artıyor

BU yıl tatilci sayısının rekor üstüne rekor kırdığı Alaçatı
'da, özellikle çocuklar arasında ilginin arttığı alanlardan biri de, rüzgar sörfü oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte, çocukların da geldiği Alaçatı'daki sörf eğitim merkezlerinin faaliyetleri de hızlandı. Son yıllarda olduğu gibi bu sene de çocukların sörfe ilgisi, yetişkinlerden daha fazla oldu. Aileleriyle bu eğitim merkezlerine gelen çocuklar, burada eğitmenlerden, sörf kursu alıp, bir yandan adrenalini bir yandan da deniz ve güneşin keyfini yaşıyor. Sörf merkezleri, 3 ve 5 günlük programlarla kabul ettikleri kursiyerlere, özel ya da grup dersi veriyor. Eğiticiler gözetimindeki kurslar sonrasında ise ilerleme kaydedenlerin güvenli alanlarda tek başlarına sörf yapmalarına izin veriliyor. ÖZGÜVEN AŞILIYOR
Alaçatı ve sörf dendiği zaman ilk akla gelen sporculardan olan Çağla Kubat, "2011 yılından beri çocuklara yoğunlaşarak çalışmalarımızı sürdürdük. Çocuklara ağırlık verdik. Çocuk dünya şampiyonasını getirdik, etkinliklerimiz buna göre planladık. Hem de yaz kamplarımıza ağırlık verdik. Lisanslı sporcular yetiştiriyoruz. Bu sporda, doğaya karşı gelmeyi değil onunla yürümeyi öğrendiğiniz zaman başarılı olursunuz. Çocuklar karada bir takım olmalarına rağmen suda tek başınalar, bu da özgüvenlerini geliştiriyor" dedi.