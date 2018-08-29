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’de sağanak yağış etkili oldu

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Denizli’de sağanak yağış etkili oldu
DENIZLI'NIN Çivril İlçesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde etkili olurken bazı mahallelerde sokaklar sular altında kaldı. Öğleden sonra başlayan rüzgârın akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakması ile ilçe merkezinde bazı sokaklar su altında kaldı. Aşırı yağış neticesinde tıkanan mazgallar Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ( DESKİ) ekipleri tarafından açılırken bazı mahallelerde vidanjör ve iş makineleri hazır bekletildi. Çarşı Mahallesi Karabedirler yolu üzerinde bazı mazgallar tıkanırken vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler iş makinesi ile mazgalları açarak olası bir su baskını önledi. ve Hükümet Caddesi de aşırı yağışlar neticesinde su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı işyeri sahipleri ve esnaflar işyerlerine su girmemesi için tetikte bekledi.
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Denizli’de sağanak yağış etkili oldu
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