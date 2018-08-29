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bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Doğal Yaşam bayramda ziyaretçi akınına uğradı
AVRUPA'NIN en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Parkı, bayram tatilinde 130 türde hayvanı yakından görmek ve güzel bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden oldu. Dört günlük bayramı fırsat bilen vatandaşlar adeta Doğal 'na akın etti. Gelenlerin önemli bir kısmının şehir dışından olması dikkat çekti. 10 yıl önce kapılarını açan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 47 bin 531 ziyaretçiyi ağırladı. Park, Kurban Bayramı'nın 3. günü 10 bin 554 ziyaretçiyle tatil süresi boyunca ziyaret rekoru kırdı. Bir önceki rekor, 45 bin 345 girişle 2015 Kurban Bayramı sırasında kırılmıştı.
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Doğal Yaşam bayramda ziyaretçi akınına uğradı
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