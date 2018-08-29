Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Doluluk devam ediyor

devam ediyor

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Doluluk devam ediyor
KURBAN ı'nda 1 milyonun üzerinde tatilcinin geldiği Çeşme'de, 9 günlük tatilin ardından işbaşı yapanlar, yaşadıkları şehirlere döndü. Buna rağmen yaz sezonunda kenti tercih eden yerli-yabancı turistler ile yazlıkçılar sayesinde ilçedeki hareketliliğin sürdüğü görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, rezervasyonlara göre, eylül ayının da dolu olduğunu söyledi. Başkan Dalgıç, kasım ortalarına kadar ilçede çeşitli etkinliklerinin olacağını belirterek, "Her hafta sonu bir etkinlik, her mahallemizde bir festival gerçekleştirilecek. Çeşme'de doluluğa katkı sağlayacak" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ise "Bayram bitse de sezon bitmedi, devam ediyor. Önümüzde 30 Ağustos ve hafta sonu var. Sezon devam ediyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doluluk devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN