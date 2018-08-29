Doluluk devam ediyor

KURBAN Bayram
ı'nda 1 milyonun üzerinde tatilcinin geldiği Çeşme'de, 9 günlük tatilin ardından işbaşı yapanlar, yaşadıkları şehirlere döndü. Buna rağmen yaz sezonunda kenti tercih eden yerli-yabancı turistler ile yazlıkçılar sayesinde ilçedeki hareketliliğin sürdüğü görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, rezervasyonlara göre, eylül ayının da dolu olduğunu söyledi. Başkan Dalgıç, kasım ortalarına kadar ilçede çeşitli etkinliklerinin olacağını belirterek, "Her hafta sonu bir etkinlik, her mahallemizde bir festival gerçekleştirilecek. Çeşme'de doluluğa katkı sağlayacak" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri ise "Bayram bitse de sezon bitmedi, devam ediyor. Önümüzde 30 Ağustos ve hafta sonu var. Sezon devam ediyor" dedi.