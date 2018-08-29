Öğretmen çifte plaket sürprizi

Balıkesir
'in İvrindi İlçesi'ne bağlı Ayaklı Mahallesi'nde 47 yıl önce Ayaklıköyü İlkokulu'nda beraber öğretmenlik yapan Zeynep ve Abdullah Çankaya çifti, mezun ettikleri ilk ve son öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Almanya
, İstanbul ve Balıkesir'in çeşitli ilçelerinden gelen 14 öğrenci yıllardır yapmak istedikleri ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, aradan geçen uzun yıllara rağmen öğrencilerini tanıyan emekli öğretmenler 71 yaşındaki Abdullah Çankaya ve 67 yaşındaki Zeynep Çankaya
çifti ise duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, Çankaya çiftine "Hayat yolculuğumuzda bize ışık veren, üzerimizdeki emekleriniz için sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Ayaklıköyü İlkokulu öğrencileri" yazılı plaket verdi. Zeynep ve Abdullah Çankaya çifti hayatlarının en mutlu anınını yaşadıklarını söylediler. EN MUTLU KİŞİYIM
Emekli öğretmen Zeynep Çankaya, "Bugün dünyanın en mutlu insanı benim. Bundan 47 yıl önce mezun ettiğim öğrencilerim beni ziyarete geldiler. Ve o kadar da duygulandım ki kelimelerle ifade edemem. İvrindi'nin Ayaklı köyündeki ilk öğrencilerim ve 13 yıl sonra mezun ettiğim son öğrencilerim toplanmışlar beni ziyarete geldiler" dedi. Abdullah Çankaya ise, "Öğretmenlik hayatımın 4. yılıydı. 1970 yılında Ayaklı köyüne tayin oldum. Eşimle 71 yılında evlendik. Ve aynı köyde görev yaptık, 13 yıl çalıştık. Bu çalıştığımız süre içerisinde öğrencilerimizi meslek sahibi yapmaya çalıştık. Onlarla çok gurur duydum" şeklinde konuştu. Çankaya çiftinin öğrencilerinden Ayşe Asar ise, hocalarının hayatının mimarı olduğunu belirterek, "Ellerine emeklerine sağlık. Allah uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim ikinizi de" dedi. Emekli öğretmen çiftin öğrencilerinden Kadir Gülmez ise, 10 yıl önce böyle bir program yapmaya başladıklarını ve okul arkadaşlarını bir araya getirmek için uzun süre uğraştıklarını belirtti. Ziyaret sonrası öğretmenler ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdiler.