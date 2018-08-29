Öğretmen çifte plaket sürprizi İvrindi’de bir köy okulunda 1971’de yılında öğretmenlik yapan Çankaya çiftine, 47 ve 34 yıl önce okuttukları öğrencileri sürpriz yaptı. 14 öğrenci, çifti ziyaret ederek plaket takdim etti

Giriş Tarihi: 29.8.2018