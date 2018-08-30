Büyükşehirden organik hizmet

Balıkesır Büyüksehir Belediyesi baglı Kırsal Hizmetler Daire Baskanlıgına baglı organik tarım ürünlerinin satıldıgı magaza hizmete girdi. Üçüncü subesi açılan magazayı gezen Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, Kırsal Hizmetler Daire Baskanı Ahmet Mekin Tüzün'den bilgiler aldı. Balıkesir'in üç sac ayagı üzerinde yükselen bir sehir olduguna dikkat çeken Kafaoglu, "Tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye
'yi doyuran bir iliz. Saglıklı gıda ve saglıklı yasamın oldugu bir sehiriz. Sütte kırmızı ve beyaz ette, yumurta ile diger ürünlerde hep ilk üç il arasında yer alıyoruz. Tüketiciye ürünleri bizim markalarımızla ulastırmayı hedefliyoruz. Böylece kırsal mahallelerimizde yasayan ailelerimizin gelir seviyesini yükseltmis olacagız" diye konustu.