Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin 61.5 milyon lira harcamasına ragmen bir türlü devreye sokamadıgı Tam Adaptif
Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi, basta cinsel taciz ve hırsızlık olmak üzere belediye otobüslerinde islenen bir çok adli vakanın aydınlatılamamasına neden oldu. Daha önce elektronik ücret toplama sisteminin isleticisi tarafından verilmekte olan filo takip sistemi hizmeti Tam Adaptif sistem kapsamında verilecegi için 2 yıl önce gerçeklestirilen ve IZMIRIM Kart'ın kazandıgı ihale kapsamından çıkarıldı. Proje kapsamında ESHOT Genel Müdürlügü'ne ait 1500 belediye otobüsüne takılan kamera sistemlerindeki yazılım sorunu çözülemeyince gün içinde seferler sırasında sürekli kayıtta olması gereken kameralar da devre dısı kaldı, yapması gereken kayıtları bir türlü yapamadı. Kameraların kontrolsüz sekilde kendiliginden kayıttan çıkması sıkıntıları da beraberinde getirdi. Emniyet birimleri tarafından otobüslerde meydana gelen adli olayların aydınlatılabilmesi için ESHOT Genel Müdürlügünden istenilen görüntü kayıtlarına sistem arızası nedeniyle bir türlü ulasılamadı. Görüntülere ulasılamaması magdurların ileriki süreçte mahkemeye en önemli delil olarak sunacakları görüntü kayıtlarını da elde edememesine neden oldu. Durum böyle olunca çok sayıda cinsel taciz ve hırsızlık olayının failleri de delil yetersizligi nedeniyle hak ettigi cezayı alamadı. İşte o olaylardan bazıları
¦ 26 Mart 2018'de, Barbaros Cem Erbaslı isimli vatandasın kafasına 35 EMN 48 plakalı belediye otobüsünde havalandırma kapagı düstü. Yaralanan vatandas ESHOT Genel Müdürlügüne basvurarak olayın meydana geldigi tarihte, saat 19.00 - 19.20 saatleri arasındaki zaman dilimi içinde otobüste kaydedilen kamera kayıtlarını talep etti.
¦ 26 Subat 2018 tarihinde S.S isimli bayan, saat 19.00 sıralarında 581 hat numaralı 35 DB 1297 plakalı belediye otobüsünde tacize ugradı. Müstekinin sikayetçi olması üzerine Anafartalar Polis Karakolu, 27 Subat 2018 tarihinde ESHOT Genel Müdürlügü'ne yazı yazarak tahkikatı yürüten Cumhuriyet Savcısına iletilmek üzere CD ortamında belediye otobüsünde saat 19.00 ile 19.45 saatleri arasındaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını istedi.
¦ 4 Mart 2018 tarihinde Sahin Kurt isimli vatandas seyahat ettigi 820 hat numaralı belediye otobüsünde oturdugu koltukta cep telefonunu unuttu. Sahıs, telefonunun açıktan hırsızlık yöntemi ile çalındıgı iddiası ile Çigli Sehit Erdal Kılıç Karakoluna basvurdu. Karakol, 5 Mart 2018 tarihinde, ESHOT Genel Müdürlügü'ne yazı yazarak belirtilen gün ve saatte 820 hat numaralı belediye otobüsünde saat 23.30 ile 00.10 arasında güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerin Cumhuriyet Savcılıgına iletilmek üzere karakola gönderilmesini talep etti.
¦ 15 Subat 2018 tarihinde saat 19.00 sıralarında Montrö otobüs duraklarında 820 hat numaralı 35 DB 3246 plakalı Konak Çigli otobüsünde trafik kazası meydana geldi. Emniyet de güvenlik kamerası görüntülerinin CD ortamında polis karakoluna ulastırılması talep edildi.
¦ 12 Subat 2018'de S.A isimli bayan 08.05'te Egekent Aktarma Duragından bindigi 346 hat numaralı belediye otobüsünde tacize ugradıgı iddiası ile Çigli Polis Merkezine
sikayette bulundu. Çigli Polis Merkezi, 19
Subat 2018 tarihinde ESHOT'tan belirtilen gün ve saatte hizmet veren 346 hat numaralı belediye otobüsünde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını talep etti. Emniyetten gelen görüntü taleplerinin hiçbiri yerine getirilemedi. ESHOT Genel Müdür Yardımcıları Kader Sertpoyraz ve Turgay Akkaya imzası ile emniyete gönderilen cevap yazılarında otobüslerdeki kamera montajına iliskin çalısmaların Tam Adaptif Trafik Takip Denetim ve Bilgilendirme sistemi kapsamında ve sorumlulugunda devam ettigi belirtilerek, "Test amaçlı tutulan kayıtlar incelendiginde talep edilen zaman aralıgında bahse konu olaylara iliskin kamera kayıtlarına ulasılamamıstır" denildi.