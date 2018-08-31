Akhisar UEFA’da rakibini bekliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı geçen sezon müzesine götürüp bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme hakkını elde eden Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün belli olacak. Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün saat 14.00'te Monaco'da yapılacak. Kuraya 4. torbadan girecek Akigo'nun muhtemel rakipleri arasında İngiltere'den Chelsea, Arsenal, İtalya'dan Milan, Lazio, İspanya'dan Villareal, Real Betis, Almanya'dan Leverkusen, Eintracht Frankfurt gibi dev takımlar var.

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