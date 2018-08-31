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Akhisar ’da rakibini bekliyor

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Akhisar UEFA’da rakibini bekliyor

ZİRAAT 'nı geçen sezon müzesine götürüp bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösterme hakkını elde eden Akhisarspor'un 'ndeki rakipleri bugün belli olacak. Avrupa Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bugün saat 14.00'te Monaco'da yapılacak. Kuraya 4. torbadan girecek Akigo'nun muhtemel rakipleri arasında İngiltere'den Chelsea, Arsenal, İtalya'dan Milan, Lazio, İspanya'dan Villareal, , Almanya'dan Leverkusen, gibi dev takımlar var.

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Akhisar UEFA’da rakibini bekliyor
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