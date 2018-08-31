Karşıyaka kenetlendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka'da yönetim, tesislere çıkarma yaptı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret eden Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve yöneticiler Kazım Türk, Ahmet Yimsek ile Cenk Karslı, futbolculara moral aşıladı. Yönetim, futbolculara baklava ikram ederken, yeşil-kırmızılılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi. Futbolcular ve teknik heyete yaptığı konuşmada takımda kamp döneminde oluşan kolej havası nedeniyle teşekkür eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka'yı her yerde layıkıyla temsil ettiniz. Şimdi önümüzde uzun bir maraton var" dedi. Futbolculardan Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanıyla başlayacakları ligde temsil ettikleri formanın değerlerini unutmamalarını isteyen Başkan Turgay Büyükkarcı, "Sezon boyunca puan kayıpları elbet olacaktır. Ama sonuç ne olursa olsun sahada göğsünüzde taşıdığınız armamızın üzerindeki ay-yıldızı asla unutmayın. Sahada kazansak da kaybetsek de Karşıyaka'ya yakışır bir mücadele verin" diye konuştu. Başkan Vekili Gökhan Şensan, genç kadroya güvendiklerini belirterek, "Sizden sevinçlerin üzüntülerden fazla olduğu, Karşıyaka formasının hakkını terinizin son damlasına kadar verdiğiniz bir sezon bekliyoruz. Ayağınıza taş değmesin" diye konuştu. Karşıyaka, cuma gününden Van'a giderek maç için pusuya yatacak.

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