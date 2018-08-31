Personeller hazır sistem çalışmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tam Adaptif Sistemi bir türlü devreye alamamış olması ESHOT Genel Müdürlüğü'nde hem iş hem de insan gücü kayıplarını berberinde getirdi. Her gün trafiğe çıkan 1500 aracın kusursuz şekilde hizmet verebilmesi için kurulan Filo Kumanda Merkezi, sistem öngörülen sürede devreye alınamayınca atıl durumda kaldı. Durum böyle olunca merkezde görevlendirilen onlarca personele de aylarca oturduğu yerden maaş aldı. Yaşanan bu karmaşa kurumlar arası yazışmalara da yansıdı. Egeli Sabah'ın ulaştığı belgeye göre 12 Temmuz 2017'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderen ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek, kendilerini ilgilendiren Filo Takip Sisteminin ne zaman devreye alınacağını sordu. Canbek yazısında ESHOT bünyesinde kurulan Filo Kontrol Merkezi'nin fiziki çalışma ortamı ve personelinin hazır olmasına rağmen proje kapsamında yaşanan sorunlar ve eksikler nedeniyle faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilemediğine dikkat çekti. Yazısında filo takip faaliyetlerinin aktif hale gelmesini engelleyen bazı donanım ve yazılım sorunlarının halen daha devam ettiğine dikkat çeken Canbek. özellikle geçmişe dönük konum verileri, geçmiş sefer ve kilometre bilgileri gibi kayıtlar ile kamera kayıtlarının elde edilmesinde problemler yaşadığını belirtti. Canbek, yazının sonuç bölümünde projenin ESHOT Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren bölümünün tüm unsurları ile çalışır durumdaki teslim tarihinin kendilerine bildirilmesini talep etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe imzasıyla 18 Temmuz 2017'de, Canbek'in yazısına cevaben gönderilen yazıda ise yapım aşaması tamamlanan ve geçici kabul aşaması devam eden 'Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması işi' için 10 Mayıs 2017 tarihli başkanlık oluru ile geçici kabul komisyonunun atandığına dikkat çekildi. Yine aynı yazıda komisyon tarafından tüm incelemelerin tamamlanarak yükleniciye geçici kabul eksikleri için 60 gün süre verildiği, sürenin bitiş tarihi olarak da 18 Ağustos 2017'nin belirlendiğine dikkat çekildi. Sürenin bitiş tarihinde işin tamamlanmaması sonucunda ise sözleşmenin 25.2. maddesi gereğince yükleniciye cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Yükleniciye tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 12 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen sistemin halen daha tam anlamıyla çalıştırılamamış olması kafa karıştırdı. Büyükşehir Belediyesinin yükleniciye zamanında tamamlayamadığı eksik imalatlarla ilgili cezai müeyyide uygulanıp uygulanmadığı merak konusu oldu.