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Şehit Şahin unutulmadı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Şehit Şahin unutulmadı

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Karabağlar 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne Şehit Onbaşı Şahin Sağlam'ın adının verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. 2004 yılında Lice'de şehit olan Şahin Sağlam'ın Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan babası Kanim Sağlam ve anne Sebahat Sağlam'ın da yer aldığı törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve mahalle sakinleri katıldı. Aile Sağlığı Merkezi'nin olarak hizmet veren binanın şehidin ailesi tarafından devletin verdiği şehitlik parasıyla satın aldığı belirtildi.

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Şehit Şahin unutulmadı
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