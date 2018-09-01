Belediye başkanı şoför koltuğunda

KEMALPAŞA Belediye
Başkanı Arif Uğurlu
, düzenlediği Mahalle Buluşmaları programı kapsamında toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bağyurdu Mahallesinde Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Uğurlu, programın ardından Bağyurdu, Ören ve Armutlu Mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçti. Kemalpaşa merkeze kadar şoförlük yapan Uğurlu, minibüse binen yolculardan ise para almayıp, "Bugün ilçe Kaymakamımız Kemal Kızılkaya
ile birlikte şoför esnaflarımızla bir araya geldik. Hem onların sorunlarını dinledik hem de vatandaşlarımızın yolculuk esnasındaki sıkıntı ve sorunlarını yerinde tespit etmek için şoför koltuğuna oturduk" dedi.