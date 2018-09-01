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başkanı şoför koltuğunda

Kemalpaşa’daki minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçen Başkanı , yolculardan para almadı

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Belediye başkanı şoför koltuğunda
KEMALPAŞA Başkanı , düzenlediği Mahalle Buluşmaları programı kapsamında toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bağyurdu Mahallesinde Otobüsçüler Kooperatifi üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Uğurlu, programın ardından Bağyurdu, Ören ve Armutlu Mahallelerinin bulunduğu güzergahta yolcu taşımacılığı yapan minibüslerden birinin şoför koltuğuna geçti. Kemalpaşa merkeze kadar şoförlük yapan Uğurlu, minibüse binen yolculardan ise para almayıp, "Bugün ilçe Kaymakamımız ile birlikte şoför esnaflarımızla bir araya geldik. Hem onların sorunlarını dinledik hem de vatandaşlarımızın yolculuk esnasındaki sıkıntı ve sorunlarını yerinde tespit etmek için şoför koltuğuna oturduk" dedi.
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Belediye başkanı şoför koltuğunda
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