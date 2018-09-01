Çeşmeliler Ilıca Plajı’nı temizledi

İZMIR'IN Çeşme İlçesi'nde, Ilıca Plajı
'nın temizlenmesi için bir etkinlik düzenlendi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte vatandaşlar temizlik yaptı. Çevre sakinlerinden Semra Bakioğlu'nun, her yaz sezonu sonunda öncülük ettiği plaj temizliği etkinliğine, 100'e yakın çevre sakini katıldı. Etkinliğe öncülük eden Semra Bakioğlu yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme'de değil, dünyanın her tarafında kirlenme var. Ben, 4-5 senedir çevre temizliği etkinliğini gerek İzmir
'de gerekse Çeşme'de uyguluyorum. İki sene önce sadece 10 kişi katıldı. 100'e yakın kişi katıldı" dedi.