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Çeşmeliler ’nı temizledi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Çeşmeliler Ilıca Plajı’nı temizledi
İZMIR'IN Çeşme İlçesi'nde, 'nın temizlenmesi için bir etkinlik düzenlendi. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte vatandaşlar temizlik yaptı. Çevre sakinlerinden Semra Bakioğlu'nun, her yaz sezonu sonunda öncülük ettiği plaj temizliği etkinliğine, 100'e yakın çevre sakini katıldı. Etkinliğe öncülük eden Semra Bakioğlu yaptığı açıklamada, "Sadece Çeşme'de değil, dünyanın her tarafında kirlenme var. Ben, 4-5 senedir çevre temizliği etkinliğini gerek 'de gerekse Çeşme'de uyguluyorum. İki sene önce sadece 10 kişi katıldı. 100'e yakın kişi katıldı" dedi.
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Çeşmeliler Ilıca Plajı’nı temizledi
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