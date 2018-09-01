Fiyaskoya yeni ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi
, 61.5 milyon lira para harcamasına rağmen bir türlü devreye sokamadığı Tam Adaptif Trafik
Denetim Yönetim ve Bilgilendirme Sistemini çalıştırmak için yasa ve yönetmelikleri hiçe saydı. İhaleyi alan firma sistemi çalışır şekilde teslim etmesi gerekirken geçici kabul yapılmasına rağmen sistem bir türlü aktif hale getirilemedi. İhale yasası gereği anahtar teslimi işlerde işi yapan firmanın sorumluluğu kesin kabul işlemi yapılana kadar devam etmesi gerekirken Büyükşehir Belediyesi, çalışmayan sistemi aktif hale getirebilmek için geçtiğimiz Nisan ayında 'Kurulumu tamamlanmış olan tam adaptif trafik yönetim denetim ve bilgilendirme sistemi yapılması işinin işletilerek sistemin ayakta tutulması ve garanti kapsamı dışındaki onarım işlerinin yapılması' işi adı altında ikinci kez ihaleye çıktı. Hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilen ihaleyi 4 milyon 196 bin 300 lira bedelle Girişim Telekomünikasyon İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Proje Danışmanlık San ve Tic. LTD. Firması aldı. İLGİNÇ DETAYLAR
İkinci ihalenin teknik şartnamesini mercek altına alan Egeli Sabah, ilginç detaylara ulaştı. Teknik şartnamenin konu bölümünde ESHOT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Tam Adaptif Trafik Yönetim Denetim ve Bilgilendirme Sistemi projesi kapsamındaki 'otobüs filosundaki kameralar, yolcu sayım sensörleri ve otobüs içerisine proje kapsamında kurulmuş olan diğer akıllı trafik sistemi
donanımlarının arıza, onarım işleri ile garanti kapsamındaki bakım işlerinin yapılarak sistemin işletilmesi' ibaresi yer aldı. İddiaya göre ilk ihalede şartnamenin eksik ve yetersiz hazırlanmış olması, sistemi çalışır hale getirebilmek için ikinci ihaleyi zorunlu kıldı. Böylece kamu zararına neden olundu. Yüklenici firma ile 8 Mayıs'ta imzalanan sözleşmede işin bitiş süresi 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Egeli Sabah'ın yaptığı inceleme, 'mevcut sistemin bakım onarımı ve işletilmesi' adı altında çıkılan ikinci ihalenin aslında birinci ihalede eksik ve yarım kalan işlerin tamamlanmasına yönelik olduğu iddialarını güçlendirdi. İlk ihale kapsamında yer alan bir çok işin sanki ilk ihale şartnamesinde hiç yokmuş gibi ikinci ihale kapsamına alındığı görüldü. NELER VAR
- Örneğin güzergah ihlali yapan belediye otobüsleriyle ilgili anlık ve sesli görsel uyarı mesajı verilmesi.
- Araçların kendileri için oluşturulan koridorda hız limitini aşmaları halinde anlık olarak otomatik uyarı (sms, eposta) alınabilmesi.
- Araç bilgisayarından herhangi bir alarm veya mesaj gelmesi durumunda ilgili araca tıklandığında otomatik olarak haritadaki konumunun açılması. - Panik butonu mesajları geldiğinde otomatik olarak otobüs içi kameraya anlık erişim sağlanabilmesi
- Tablo modunda aracın yolcu sayısı bilgileri olması.
- Tablo modunda aracın güzergah üzerinde kaçıncı durakta olduğu bilgisinin verilmesi.
- Durağa yaklaşan otobüsün plaka verisi, durak id bazında servis edilebilmesi.
- Araç bazında gerçekleşen sefer bilgilerinin servis edilebilmesi
- Araç içindeki kameraların kayıt yapmaması durumunda şoförü ve operatörleri uyaracak anlık uyarı sisteminin kurulması.
- Bilinçli ya da bilinçsiz, kameraların kayıt yapmasını engelleyici girişimlerin yazılım ile tespit edilip ilgili personele mail gönderilmesi.
- Planlanmış zamanlarda istenen bir tarih ve saat aralığında talep edilen kamera kaydı, araç ilgili garajına geldiğinde WiFi aracılığı ile idare tarafından belirlenen sunucuya otomatik olarak görüntü kaydı aktarılması gibi maddeler yer aldı.