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Göz-Göz seri istiyor

’de geçtiğimiz hafta ’yi devirerek ilk galibiyetini alan , Alanya deplasmanında. Göz-Göz, 2’de 2 yapıp ilk 2 haftadaki puan kayıplarını telafi etmek istiyor

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Göz-Göz seri istiyor
Spor Toto 'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta karşısında alan , 4. hafta mücadelesinde bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde ilk 2 haftayı puansız kapattıktan sonra Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe, Aytemiz Alanyaspor karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarıkırmızılı ekip, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 maçta galip gelemedi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem yönetecek. İlk iki haftada yaşadıkları puan kaybını geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi yenerek geride bıraktıklarını belirten Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, "Fenerbahçe galibiyeti, takıma özgüven aşıladı. Alanyaspor iyi bir takım ancak deplasmanda galip geleceğimize inanıyorum" dedi.

EKSIKLER CAN SIKIYOR
Sarı-kırmızılı ekipte sakat oyuncular can sıkıyor. Sakatlıkları devam eden Kadu ve Kerem Atakan Kesgin bugünkü maçta forma giyemeyecek. İki takım arasında geçen sezon 'deki müsabaka 3-3, Alanya'daki mücadele ise 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
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Göz-Göz seri istiyor
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