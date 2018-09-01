Jeotermal gergınlığı kalı bıttı: 1 yaralı

İZMIR'IN Tire İlçe
si'ne bağlı Başköy Mahallesi'nde, jeotermal yapılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Çok sayıda toplantının ardından, çıkan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Bölgede H.A. (62) isimli bir şahsın şirket ile gizli görüşmeler yaptığı ve gelişmeleri şirkete aktardığı iddia edilirken, bunu duyan vatandaşlar küplere bindi. Bu iddia üzerine H.A. isimli şahısın evinin önünde giden kalabalık grup söz konusu kişi ile tartıştı. Jandarma araya giderken, bu kez de H.A. ile başka bir vatandaş arasında aynı konudan tartışma çıktı. Çıkan yumruklu kavgada bıçaklar çekildi. H.A. elindeki bıçakla Erdem E.'yi bıçaklayıp kaçtı. Olayın ardından bölgeye
hemen jandarma ekipleri ve 112 acil servis
ekipleri sevk edildi. Ambulansla alınan yaralı, Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, H.A, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi ve gözaltına alındı. Olaylar nedeniyle bölgeye komandolar sevk edildi. Tepki gösteren Başköylüler, meydanda park halinde duran komandoları taşıyan midibüsün önünde oturma eylemine başladı ve mahalle yolunu kapattı. Tepki üzerine komandolar bölgeden geri çağrıldı. Başköy'de vatandaşların oturma eyleminin yetkililer gelene kadar devam edeceği kaydedildi.