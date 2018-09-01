YAT Yarışı sürüyor Çeşme ile Sakız Adası
arasında gerçekleştirilen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ilk günü tamamlandı. Çeşme açıklarından start alan 51 teknenin ilk gün mücadelesi, Sakız Adası'nda sona erdi. İlk günün ardından IRC-0'da Anything- Dere Construciton, IRC-1'de Shaker, IRC-2'de Arnes, IRC-3'te Yunus Marin- Cygnus, IRC-4'te Goodday Sunshine, IRC-5'te Fermer, Destek-1'de Fagotto, Destek-2'de Fun Lemon ve Destek-3'te de Uysal Market-Efe yatları ilk sırada yer aldı. Organizasyon yarın Alaçatı açıklarındaki yapılacak yarışlarla tamamlanacak.