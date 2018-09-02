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700 yıldır mimari doku korunuyor

Geçmişi 3 bin yıla dayanan , halen Aydınoğulları dönemindeki mimari dokusunu koruyor. Birgi, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarırken filmler için de doğal plato oluyor

Giriş Tarihi: 2.9.2018
700 yıldır mimari doku korunuyor

3 BIN YILLIK GEÇMIŞI VAR
İzmir Ödemiş'e bağlı Mahallesi, 3 bin geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Birgi, koruduğu mimari geleneğiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor. Birgi'de, Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor.

ORTAÇAĞIN IZLERI
Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi, 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. Yaklaşık 700 yıldır tarihi görüntüsü bozulmayan Birgi'de, bugün de evler usta çırak ilişkisiyle yetişen kişilerce inşa ediliyor. Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin mimari izlerini taşıyan evler arasında adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Birgi, mimari dokusuyla dizi ve filmler için doğal plato işlevi görüyor.

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700 yıldır mimari doku korunuyor
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