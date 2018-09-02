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, Daf ile sözleşme yaptı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Altay, Daf ile sözleşme yaptı

SPOR Toto 1. Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan , in son gününde Senegalli orta saha oyuncusu Mohamed Habib Daf'ı renklerine bağladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yaklaşık 1 aydır takımla antrenmanlara çıkan ve transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcuyla gece saatlerinde resmi sözleşme imzaladı. Son olarak 'de forması giyen Senegalli futbolcu 'da Anderlecht U19 takımında yer aldıktan sonra Sporting Charleroi ve White Star takımlarında oynadı. Habib Daf, Portekiz'de Gafanha ve Boavista'da top koşturdu. Senegal 'nda da görev alan Daf, Altay'ın 6. yabancı transferi oldu.

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Altay, Daf ile sözleşme yaptı
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