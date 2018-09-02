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Karşıyaka sahne alıyor

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Karşıyaka sahne alıyor

3. Lig'e 38 yıl sonra düşerken tarihinde ilk kez de profesyonel liglerde dördüncü kategoriye gerileyen Karşıyaka, sezonu bugün Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanında açacak. 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Kaf-Kaf, rakibine saat 16.00'da Van Atatürk Stadı'nda konuk olacak. yasağıyla elinde yalnız kendi altyapısında yetişen futbolcular ve Mustafa Aşan kalan yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arif, Cenk ve Doğukan iyileşti.Yüksek rakıma alışmak için ligin en uzak mesafedeki deplasmanına 2 gün önceden giderek kampa giren Kaf-Kaf, kıyısında yürüyüş yaparak stres attı. Hedeflerinin Karşıyaka ruhuyla galip gelmek olduğunu söyleyen Teknik Direktör Ufuk İskender, "Karşıyaka olduğu her yerde iddialıdır. Ben futbolcularıma inanıyorum, onların gözündeki inancı görüyorum" dedi. Kaf-Kaf'ın rakibi Van BŞB'yi yeşil-kırmızılılarda daha önce 2 farklı dönemde görev yapan Feyyaz Uçar çalıştırıyor.

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Karşıyaka sahne alıyor
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