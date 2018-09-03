Aslanlara, kaplanlara kalktı,bebek gibi bakıyorlar

İZMIR
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılında Çiğli'nin Sasalı Mahallesi'nde 425 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Doğal Yaşam
Parkı'nın birbirinden sevimli hayvanları, ilgi görüyor. 130 türden bin 500 hayvanın bulunduğu parkta, sevimli dostların yanı sıra, görüntüleri ile ürküten hayvanlar da yer alıyor. Ziyaretçilerinin belli bir mesafeden görebildiği, görüntüleri ile ürküten bu yırtıcı hayvan
ların bakıcıları ise onlarla aralarındaki bağı anlattı. Doğal Yaşam Parkı
'nda 8 yıldır yırtıcı hayvanlardan aslan, kaplan ve pumanın bakımını yapan Mustafa Kara
(32), onları beslerken herhangi bir endişe yaşamadığını söyledi. Sürüngenlerin bakıcısı İlker Ömer Ertop (38), yılanların içinde en büyüğünün 4,5 metre uzunluğundaki kafesli piton olduğunu, bunun da 7 metreye kadar uzayabileceğini söyledi. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın en heybetli sakinlerinden olan Cansu, Duygu, Winnie isimli boz ayıların bakıcısı Hüseyin Kovmaz (46) da hayvanlara alıştığını, onların da kendilerine alıştığını ifade etti.