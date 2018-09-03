İzmir’in altın kızı

Ay-yıldızlı kadroda katıldıgı sampiyonada geçen hafta 28 Agustos'ta Mete Gazoz
'la birlikte klasik yay karısık takım kategorisinde 1348 puana ulasarak hem altın madalya
ya uzanan hem de gençler dünya rekorunu kırmayı basaran Yasemin, önceki gün de 2 altın daha kazandı. Klasik yay finalinde Danimarkalı Maja Jager ile karsılasan Yasemin Ecem, 5-5 sona eren karsılasmada rakibine beraberlik atısı sonucunda üstünlük Sampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi. Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Anagöz, "Büyükler Avrupa Sampiyonuyum. Bayragımızı göndere çektirdigim için çok mutluyum. Bakanlıgımıza ve federasyonumuza bize bu imkanı sundukları için çok tesekkürler. Ve antrenörlerime de çok çok lirken, sı'nda telgra- tesekkürler. Tüm dualarınız ve İzmir'in altn kz
kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, Avrupa Okçuluk Sampiyonatesekkürler. mesajlarınız için de tesekkür ederim" ifadelerini kullandı.