Turist görünümlü hırsızlara suçüstü

İzmir'de 23 ile 25 Ağustos tarihleri arasında Gaziemir'deki bir alışveriş merkezinin otoparkından iki otomobilden hırsızlık yapılması üzerine zanlılar polis ekipleri tarafından takibe alındı. AVM otoparkındaki güvenlik kamera kayıtları polisler tarafından saniye saniye incelendi. Yapılan araştırmada 2 yabancı uyruklu şahısın ellerindeki uzaktan kumanda ile park halinde duran araçların kapılarını açmaya çalıştığı tespit edildi. Zanlıların bazı araçların kapılarını açamadıkları görüldü. Kapısını açmayı başardıkları araçların içini karıştırıp buldukları cep telefonu ve paralar ile ortadan kayboldukları görüldü. Zanlıların hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra alışveriş merkezinden kiralık otomobille kaçtıkları belirlendi.

HUZUR TİMİ İŞ BAŞINDA

Hırsızlık olayının ardından bölgede görev yapan Huzur timleri AVM otoparkında çalışma başlattı. Rus hırsızlar bir gün sonra yine aynı AVM'nin otoparkına geldi. Araçların kapılarını açmak için özel olarak yapılmış elektronik cihaz yardımıyla otoparkta gezen 2 Rus zanlı, Huzur Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri çetenin üçüncü üyesini yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. AVM içinde ve dışında yapılan aramalarda üçüncü zanlı bulunamadı. Plakası belirlenen kiralık aracın yeri GPS yardımı ile tespit edildi. GPS üzerinden yapılan incelemede üçüncü Rus zanlının kullandığı aracın AVM yakınına diğer arkadaşlarını almaya geldiği belirlendi. Araç kiralama firması tarafından Rus zanlının kaçmaması için otomobilin hareket kabiliyeti durduruldu. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla üçüncü zanlı da gözaltına alındı. Huzur timleri Rus zanlılar L.S., A.M. ve R.K. isimli zanlıları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri zanlılar ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Zanlıların Mavişehir ile Balçova'daki AVM'lerin otoparklarından birer aracı da aynı şekilde soydukları tespit edildi. Toplamda 4 otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Rus çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların emniyetten çıkartılırken şort, tişört ve parmak arası terlikle kendilerine turist görünümü verdikleri görüldü. Rus hırsızlık çetesi üyelerinin İzmir'den önce Rusya'dan uçakla Antalya'ya geldikleri öğrenildi.