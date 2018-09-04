Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay’da kadro oturdu

’da kadro oturdu

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Altay’da kadro oturdu

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan 'da teknik direktör Alper Avcı, şimdiden ideal 11'ini belirlemenin sevincini yaşıyor. Genç teknik adam şimdiye kadar oynanan Ümraniyespor, Afjet Afyonspor (D), İstanbulspor (D) ve son maçlarında ilk 11'de sadece 1 değişiklik yaptı. İlk 4 haftada kalede Emre'yi görevlendiren teknik patron Avcı, savunmada Yasin, , Gençer ve Özgür'e forma verdi. Altay'ın orta sahasında Ferhat, Metin, Aganovic ve Pedro, forvetinde ise, Paixao takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay’da kadro oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN