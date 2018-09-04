Altay’da kadro oturdu

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, şimdiden ideal 11'ini belirlemenin sevincini yaşıyor. Genç teknik adam şimdiye kadar oynanan Ümraniyespor, Afjet Afyonspor (D), İstanbulspor (D) ve son Adanaspor maçlarında ilk 11'de sadece 1 değişiklik yaptı. İlk 4 haftada kalede Emre'yi görevlendiren teknik patron Avcı, savunmada Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer ve Özgür'e forma verdi. Altay'ın orta sahasında Ferhat, Metin, Aganovic ve Pedro, forvetinde ise, Paixao takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

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