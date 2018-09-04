FETÖ sersefil oldu

İZMİR'DE, 2018- 2019 adli yıl açılışı İzmir Adliyesi A protokol kapısı girişinde yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, "Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Kimse onlara söz söyleyemiyordu, yan bakamıyordu. Kendi meşreplerini üstün tuttular. Kendi adamlarını kayırdılar. Kendilerinin ayaklarına dolanan ya da kendilerini eleştirenleri ezip, geçtiler. Sonra ne oldu peki? Bu yükselen güç, bir anda yerle bir oldu; sersefil oldu. Nereye varmak istiyorum; adalet. İşte adaletin olmadığı hiçbir toplum ve hiçbir yönetim ilelebet payidar olamaz" diye konuştu.

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