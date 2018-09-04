Karabağlar’da çifte standart

AK Partili Emrullah Kavuz, Karabağlar Belediyesi'nin varoş diye tabir edilen semtlere koyduğu çöp konteynırları ile denize yakın elit semtlere koyduğu çöp konteynırları arasında dağlar kadar fark olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Kavuz, "Ben bunu Karabağlar'da yaşayan vatandaşlarımızın hepsine saygısızlık olarak kabul ediyorum. Sayın Muhittin Selvitopu bu varoş mahallelerden oy almıyor musunuz? Daha çok oy aldığınız semtlere var da varoş semtlere neden bu hizmet yok? Eşitlik anlayışınız bu mu sizin? Sizin sosyal demokrat belediyecilik anlayışınız bu mu?" dedi.

HANİ EŞİTLİK?

Başkan Selvitopu'na seslenen Kavuz, "Burjuva takımına suni çimlerle döşenmiş çöplerin ve çöp konteynırının görünmediği bir sistem yapıyorsunuz. Varoş diye hitap ettiğimiz yatay kesimlere de gördüğünüz eski sistem bu çöp konteynırlarını koyuyorsunuz. Sayın Muhittin Selvitopu bu varoş mahallelerden oy almıyor musunuz? Eşitlik anlayışınız bu mu sizin?" diye konuştu. Bunu Karabağlar'da yaşayan vatandaşlara saygısızlık olarak kabul ettiğini belirten Kavuz, şöyle devam etti: "Hatay, Fahrettin Altay ve Üçkuyular'da yaşayan vatandaşlarımız bile sizin bu yapmış olduğunuz bu eşitsizlikten ve adaletsizlikten inanın rahatsız olacaklar. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Eşitlik ve sosyal demokratlık bu değil" dedi. Hatay, Üçkuyular ve Fahrettin Altay gibi deniz kenarına yakın semtlerdeki çöp konteyneri sisteminin tamamen modern olduğunu vurgulayan Kavuz, "Bozyaka, Yeşilyurt, Eskiizmir'e ve Karabağlar ilçesinin diğer kenar mahallelerine ise eski sistem layık görüyorsunuz."

SAYGISIZLIK

Kenar mahallelerde yaşayanlara haksızlık yapıldığını vurgulayan Kavuz, "Buralarda yaşayan vatandaşlarımız bunu hak etmiyor mu? Biz bunu tasvip etmiyoruz. Karabağlar'ın her yerine aynı çöp konteynırlarının konulmasını istiyoruz. Karabağlar'ın kenar mahallelerinde yaşayan vatandaşların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Sayın Muhittin Selvitopu daha çok oy aldığınız semtlere bu hizmeti veriyorsunuz, daha az oy çıkan semtlere vermiyorsunuz" dedi.