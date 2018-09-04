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Yunusemre’de binlerce fidan toprakla buluştu

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Yunusemre’de binlerce fidan toprakla buluştu

bir Yunusemre sloganıyla ilçede seferberlik başlatan Yunusemre Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen 1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 268 bin 526 fidan toprakla buluşturuldu. 'ye örnek olan projede iki yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaşımızın daha güzel, temiz ve daha yeşil bir ilçede yaşaması için mesai harcıyoruz" dedi.

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Yunusemre’de binlerce fidan toprakla buluştu
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