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genel kurula gidiyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Denizlispor genel kurula gidiyor
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden 'un başkanı Mustafa Üstek, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu. Üstek, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ta göreve gelmelerinin ardından gerekli desteği bulamadıkları için kongre kararı aldıklarını söyledi. Kongrede kendisinin aday olmayacağını belirten Üstek, "Olağanüstü genel kurul bu ayın 20'sinde yapılacak. Kesinlikle aday değilim. Fakat aday çıkmazsa da kulübü kayyuma götürmeyiz. Destek olmadılar. Yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle bu kararı aldık" dedi.
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Denizlispor genel kurula gidiyor
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