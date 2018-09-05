Denizlispor genel kurula gidiyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor
'un başkanı Mustafa Üstek, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu. Üstek, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ta göreve gelmelerinin ardından gerekli desteği bulamadıkları için kongre kararı aldıklarını söyledi. Kongrede kendisinin aday olmayacağını belirten Üstek, "Olağanüstü genel kurul bu ayın 20'sinde yapılacak. Kesinlikle aday değilim. Fakat aday çıkmazsa da kulübü kayyuma götürmeyiz. Destek olmadılar. Yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle bu kararı aldık" dedi.