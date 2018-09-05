Numuneler gönderildi

Foça'nın Gencelli ve Cumhuriyet mahallelerinde yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bir sahil şeridini etkisi altına alan kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar son hızıyla sürerken Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü de kirliliğin kaynağını ve sorumlularını tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. İl Müdürü Selahattin Varan
toplam 6 adet numune parmak izinin analiz yapılmak üzere Gebze
'deki TÜBİ- TAK-MAM'a gönderildiğini belirtti. Gebze'ye gönderilen numunelerin dün itibariyle analizlerine başlandığına dikkat çeken Varan, her türlü olasılığı değerlendirmek üzere ihtimal dahilindeki tüm kıyı tesislerinde denetime başladıklarını söyledi. BİZE BILDIRIN
İlk etapta denizdeki kirliliğin bariyerler, emdirici malzemeler ve skimmer ile kontrol altına alındığına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, müdürlüğe bağlı ekiplerin kirliliğin yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalara Foça ve Aliağa Belediyelerinin de personel ve teknik destek sağlayarak katkıda bulunduklarını söyledi. Kirlilikten etkilenen bölgede temizlik çalışmalarının 100 kişilik bir ekiple devam ettiğini belirten Varan, "Yapılan temizlik çalışmaları neticesinde kirlilik tamamen kontrol altına alındı." diye konuştu. 2 Eylül itibariyle kaba kirliliğin büyük ölçüde giderildiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, 3 Eylül itibariyle başlayan ince temizlik çalışmalarına 10-15 gün süreyle daha devam edileceğini belirtti. 3 Eylül sabahı itibariyle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında sahil şeridinden toplanan 84 ton atığın tehlikeli atık lisanslı PETKİM Firmasına bertaraf edilmesi amacıyla gönderildiğini belirten Varan çalışmaların tamamlanmasının ardından kirliliğe neden olan Fuel-Oil miktarının da net bir şekilde tespit edilebileceğini sözlerine ekledi. Varan ayrıca vatandaşlara da "Gördüğünüz kirliliği bize bildirin" çağrısında bulundu.