Akhisar’ın avrupa kadrosu netleştı

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sahibi Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele vereceği UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları öncesi kadrosunu bildirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubu'nda Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika) ve Sevilla (İspanya) ile mücadele edecek Akhisarspor'un UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda, Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk
, Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Borges, Yevhen Seleznyov yeraldı.