Büyüksehir’den skandal poster

Izmir Büyüksehir Belediyesi skandallarına bir yenisini daha ekledi. 9 Eylül'de, Izmir'in düsman isgalinden kurtulusunun 96. Yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Izmir Büyüksehir Belediyesi basta otobüs durakları, tramvay istasyonları, vapur iskeleleri olmak üzere kentin çesitli yerlerine üzerinde "9 Eylül Izmir'in kurtulusunun 96. Yıldönümü kutlu olsun yazan afisler bastırdı. Kırmızı zemin üzerine beyaz renk yazıların yer aldıgı afisin sag tarafına ise Ulu Önder Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün üniformalı fotografına yer verildi. Her fırsatta Atatürk sevgisi ile övünen Büyüksehir afisi hazırlarken gereken özeni ve dikkati göstermeyince Ulu Önder'in fotografı afise ters basıldı.Durum böyle olunca askeri teamüllere göre vücudun sol gögüs kısmında olması gereken ve üzerinde muharebeyi simgeleyen 2 altın kılıcın yer aldıgı 23 Eylül 1917'de Padisah V. Mehmet Resat tarafından Atatürk'e verilen, ön yüzünde Padisah II. Abdülhamit'in saltanat arması, arka tarafında ise "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ugrunda fevkalade sadakat ve secaat ibraz edenlere mahsus madalyadır" yazılı olan Muharebe Altın Imtiyaz Madalyası, saga kaydı. Yanlıslıklar bununla da sınırlı kalmadı. Sagdan sola dogru asılması gereken manevra kılıcını tasıyan kemer, soldan saga, sag tarafa bakması gereken dügmeler ise diger tarafa yani sola bakmaya basladı. Fotografta ayrıca istiklal madalyasının olması gereken sol gögüs kısmına ise Büyüksehir'in logosu ile 150. Kurulus yılı amblemi yerlestirildi. Bu hata dikkatli Izmirlilerin gözünden kaçmadı.Gazetemizi arayan çok sayıda vatandas, Izmir Büyüksehir'in böyle bir hata yapmasının kabul edilebilir olmadıgını bildirdi. Büyüksehir'de 20 bine yakın personelin çalıstıgına dikkat çeken Izmirliler; "Bu hata Atatürk'e verilen degerin de bir göstergesi olsa gerek. Bastan savma is yaparlarsa böyle olur" diyerek skandal afislerin bir an önce yenileri ile degistirilmesini istedi.