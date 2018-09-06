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’e destek yağıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Minik Ömer’e destek yağıyor
MANISA'DA boğazına fındık tanesi kaçınca nefessiz kalan ve felç geçiren 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin'in 1 yıllık ekstra fizik tedavi masraflarını, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üstlendi. Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu platformun grubu temsilcisi Ayşenur Cevrin, Ömer'in babası İbrahim Şahin ile görüştü. Haluk Levent'in, Ömer'in sağlık durumunu öğrendikten sonra aile için yardım çağrısında bulunduğunu, bu çağrı üzerine aileye maddi ve manevi destek vermek istediklerini aktaran Cevrin, "Ömer'in ekstra fizik tedavi masrafları konusunda yardımcı olacağız. Haluk Levent'in çağrısı üzerine derneğimizin bütün imkanlarını seferber ettik. için elimizden geleni yapmaya hazırız. Şu aşamada onun yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Biz bu tedavi sürecinde maddi ve manevi olarak Ömer'in yanındayız" dedi.
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Minik Ömer’e destek yağıyor
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