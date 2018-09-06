Özel hastane yaralı için ambulans göndermedi

İZMIR'IN Konak İlçesi'nde meydana gelen kazada 1397 Sokak'ta seyir halinde olan otomobil ile kurye motosikleti ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Vatandaşlar
, yaralı için 50 metre mesafede bulunan özel hastaneye koştu ve durumu bildirdi. Dakikalar geçmesine rağmen ambulans ve sağlık görevlileri gelmedi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla özel hastaneden sedye alarak kaza alanına getirdi. Yaralı sedyeye alınmak üzereyken bölgeye ambulans ve sağlık ekibi geldi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından başka bir hastanede tedavi altına alındı.