Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Şangay’dan İzmir’e yatırım umudu

Şangay’dan ’e yatırım umudu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Şangay’dan İzmir’e yatırım umudu
ÇIN'IN önde gelen is insanlarından olusan Sangay Uluslararası Ticareti Gelistirme Konseyi Heyeti, Izmir Ticaret Odası'nda kentin yatırım olanaklarını dinledi. IZFAS, ESBAS ve IZKA temsilcilerinin sunum yaptıgı, komite üyeleri ve firmaların da katıldıgı toplantıda konusan IZTO Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Cemal Elmasoglu, Izmir'in avantajlarını anlatarak yatırım davetinde bulundu. IZTO, bir Çinli heyetini daha agırladı, bir tanesi geçen yıl 1 milyar dolarlık dıs yatırım yapan bir firma olmak üzere Türkiye'de yatırım planı yapan iki firmanın yetkililerine de bilgi verdi. Tarihi Ipek Yolu'nun dogu ve batı ucundaki iki ülkenin geçmisinin çok eskiye dayandıgını belirten Elmasoglu, "Izmir, Çin'den yola çıkan malların Avrupa'ya ulastırılmasında geçmiste büyük rol oynadı. Ipek Yolu'nun tekrar canlanması sayesinde Izmir yine ticarette stratejik bir konumuna gelecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şangay’dan İzmir’e yatırım umudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN