Şangay’dan İzmir’e yatırım umudu

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ÇIN'IN önde gelen is insanlarından olusan Sangay Uluslararası Ticareti Gelistirme Konseyi Heyeti, Izmir Ticaret Odası'nda kentin yatırım olanaklarını dinledi. IZFAS, ESBAS ve IZKA temsilcilerinin sunum yaptıgı, komite üyeleri ve firmaların da katıldıgı toplantıda konusan IZTO Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı Cemal Elmasoglu, Izmir'in avantajlarını anlatarak yatırım davetinde bulundu. IZTO, bir Çinli heyetini daha agırladı, bir tanesi geçen yıl 1 milyar dolarlık dıs yatırım yapan bir firma olmak üzere Türkiye'de yatırım planı yapan iki firmanın yetkililerine de bilgi verdi. Tarihi Ipek Yolu'nun dogu ve batı ucundaki iki ülkenin geçmisinin çok eskiye dayandıgını belirten Elmasoglu, "Izmir, Çin'den yola çıkan malların Avrupa'ya ulastırılmasında geçmiste büyük rol oynadı. Ipek Yolu'nun tekrar canlanması sayesinde Izmir yine ticarette stratejik bir konumuna gelecek" dedi.