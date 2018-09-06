Vatandaşlar için tasarruf önerileri

SON dönemde yaşanan fiyat artışları ile birlikte uzmanlar, vatandaşları ekonomik olarak daha planlı olmaları ve tasarrufta bulunmaları konusunda uyarıyor. Yaşanan artışların vatandaşları kredi kartlarının bilinçsiz kullanımına itebileceği uyarısında bulunan Yaşar Üniversitesi
Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, "Öncelikle cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının. Tüketiciler, kredi kartlarını bilinçli kullanmalı faiz riskinden korunmak veya azaltmak için kart sayısını veya limitlerini azaltmalı, birden fazla kart kullanılıyorsa en azından hesap kesim tarihlerini birbirine paralel belirlemeli, taksit seçeneğinden kaçınmalı" uyarısında bulundu. AÇKEN YAPMAYIN
Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu ise, "Haftalık bir yemek listesi oluşturun. Eksiklerinizi tespit ederek gıda alışverişinizi yapabilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederek ekstra ödeme yapmazsınız. Mutfak alışverişine çıkarken karnınız tok olsun, gereksiz harcamalar yapmayın" dedi.