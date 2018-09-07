İzmir’de 48 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMIR'DE Sahil Güvenlik
Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz göçmen
lerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, tekne içindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 göçmeni kurtardı. Öte yandan Dikili'de Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Bölgeye görevlendirilen ekipler, lastik şişme bot içerisindeki 17'si Filistin
, 7'si Irak
, 5'i Suriye
uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.