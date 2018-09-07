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’de 48 kaçak kurtarıldı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
İzmir’de 48 kaçak göçmen kurtarıldı
İZMIR'DE Komutanlığı ekipleri, Çeşme Ildır Körfezi'nde içerisinde düzensiz lerin olduğu fiber teknenin su aldığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, tekne içindeki 8'i çocuk, 5'i kadın 19 göçmeni kurtardı. Öte yandan Dikili'de Denizköy açıklarında da bindikleri lastik bot su alan göçmenler Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Bölgeye görevlendirilen ekipler, lastik şişme bot içerisindeki 17'si , 7'si , 5'i uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
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İzmir’de 48 kaçak göçmen kurtarıldı
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