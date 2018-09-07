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’dan yabancı delegasyona yemek

Giriş Tarihi: 7.9.2018
İZTO’dan yabancı delegasyona yemek
İZMIR Ticaret Odası () üyeleri, 87. vesilesiyle kentte bulunan yabancı delegasyon temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte yaptığı konuşmada İEF'nin önemine vurgu yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı , "'dan Asya'ya, 'dan Balkanlara kadar yabancı dostlarımızı 'de görmek bizim için büyük mutluluk. Bu yıl ki temamız 'teknoloji'. İzmir, teknoloji ve teknolojik alt yapı yatırımlarına önem veren bir kent. İZTO ve tüm İzmir kenti olarak her türlü iş birliğine hazırız. Burada bulunan yabancı dostlarımızın temsil ettiği tüm ülkeler, temsil ettiğimiz büyük ticaret camiası için hedef pazarlardır. Hepinizle yapacak işimiz, paylaşacak fikirlerimiz ve potansiyel iş birliği konularımız var" dedi.
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İZTO’dan yabancı delegasyona yemek
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