Engelli sporcu Balıkesir için dalış gerçekleştirdi

BEDENSEL
engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray (35), 6 Eylül Balıkesir
'in Kurtuluş Günü nedeniyle, Anadolu'nun kahramanları anısına Ayvalık'ta dalış gerçekleştirdi. Sembolik olarak 15 metre derinliğe tüpsüz dalış yapan Esmeray'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 dalgıç Esmeray'a eşlik etti. Engelli dalgıç Esmeray, üzerinde Malazgirt Kahramanı Alparslan, İstanbul
'u fetheden Fatih Sultan Mehmet
, Türkiye
Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
'ın fotoğraflarının bulunduğu, 'Sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunarız. Kuvva-i Milliye Şehri Balıkesir' yazılı bir pankart açtı.