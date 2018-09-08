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Engelli sporcu için dalış gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Engelli sporcu Balıkesir için dalış gerçekleştirdi
BEDENSEL engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray (35), 6 Eylül 'in Kurtuluş Günü nedeniyle, Anadolu'nun kahramanları anısına Ayvalık'ta dalış gerçekleştirdi. Sembolik olarak 15 metre derinliğe tüpsüz dalış yapan Esmeray'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 dalgıç Esmeray'a eşlik etti. Engelli dalgıç Esmeray, üzerinde Malazgirt Kahramanı Alparslan, 'u fetheden , Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı 'ın fotoğraflarının bulunduğu, 'Sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunarız. Kuvva-i Milliye Şehri Balıkesir' yazılı bir pankart açtı.
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Engelli sporcu Balıkesir için dalış gerçekleştirdi
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