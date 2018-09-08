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’de bilim çalıştayı gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
İeü’de bilim çalıştayı gerçekleştirildi
IZMIR Ekonomi Üniversitesi (IEÜ) ev sahipliginde, Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu'nun (Federation of European Biochemical Societies-) 'Moleküler Yasam Bilimleri Üzerine FEBS Çalıstayı: Gelecegin Bilim Adamlarının Egitimi' gerçeklestirildi. IEÜ Tıp Fakültesi Ögretim Üyesi ve FEBS Egitim Komisyonu Baskanı Prof. Dr. Gül Akdogan, çalıstayın 'deki moleküler yasam bilimlerinin gereksinimlerini göz önüne alarak hazırlandıgını belirtti. Prof. Dr. Akdogan, etkinlik boyunca egitimde inovasyon, elektronik ögrenme, lisansüstü egitim ile egitim ve arastırma ana konularının islendigini söyledi. Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu Baskanı (FEBS) Prof. Dr. Nazmi Özer, "Egiticiler olarak gelisen teknolojilere adapte olmamız gerekiyor. Egitimin, tıpkı bir zamanlar Köy Enstitüleri'nde oldugu gibi yasamın bir parçası haline getirilmesi gerekiyor" diye konustu. IEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Mugan da, bilimsel kongreye ev sahipligi yapmaktan ve egitimin daha iyi bir sekilde nasıl aktarılacagını tartısmaktan mutluluk duydugunu söyledi.
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İeü’de bilim çalıştayı gerçekleştirildi
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