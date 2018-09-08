İzmir için güç birligi

Izmir Ticaret Odası (IZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Ihraçatcılar Birligi (EIB), Izmir için güç birligi yaptı. 87. Izmir Enternasyonel Fuarı (IEF) icin kente gelen ve IZFAS'ın "Uluslararası Izmir Is Günleri Toplantıları" kapsamında is dünyası ile bulusan yabancı heyetleri karsılamak için bu yıl yeni bir konsept tercih eden IZTO, EBSO ve EIB'in yönetim baskanları, yabancı heyetlerle Swissotel'de bir araya geldi. Böylece sanayi, ticaret ve ihracat boyutları aynı anda masaya yatırıldı.

İEF ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Ekonomik kalkınma için pazar çesitliliginin sart olduguna dikkat çeken IZTO Yönetim Kurulu Baskanı Mahmut Özgener, "Bir liman kenti olan Izmir'in ticaret geleneginin çok eskilere dayanıyor. IZTO, EBSO, EIB ve Izmir Ticaret Borsası (ITB) ile birlikte gerçeklestirecegimiz Tarım OSB Projesi kapsamında önemli isbirlikleri yapılabilir" dedi. EBSO Yönetim Kurulu Baskanı Ender Yorgancılar, "Tarım OSB Projesi, bizim için çok önemli. Izmir'de 64 degisik sektörde yatırım yapılıyor. Yabancı sermaye sirketlerinin en çok tercih ettigi Izmir'de lojistik olanakları bakımından da çok uygun" diye konustu. EIB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin içinden geçtigi süreçte üretim ve ihracatın çok daha önemli ve öncelikli hale geldigini, IEF Uluslararası Izmir Is Günleri etkinliklerinin Izmir ve Ege Bölgesi'nin yeni ihraç pazarları bulması açısından dogru bir etkinlik oldugunu ve çok verimli geçtigini kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Marcel Leu ise, "Türkiye çok ilerlemis bir ülke. Türkiye ile Demokratik Kongo arasında ikili bir komite kurmaya çalısacagız. Bizde alan bol, tarımı gelistirmek istiyoruz, gelin bunu birlikte gerçeklestirelim" diye konustu.