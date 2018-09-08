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Kas hastaları tedavi için çözüm istiyor

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Kas hastaları tedavi için çözüm istiyor
İZMİR'DE biraraya gelen, çocukluk döneminde başlayıp ilerleyen yaşlarda çocukların fiziksel tüm hareketlerini zorlaştıran, tekerlekli sandalyeye mahkum eden, solunum ve kalp kasını etkilemesiyle 20'li yaşlarda yaşamı tehdit eden genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan Duchene Muscular Distrofi'ye () sahip çocuklar ve hasta yakınları tedavileri için yetkililerden destek istedi. Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği temsilcileri ve aileler 7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Derneğin Başkan Yardımcısı Sadullah Erol, 'de 5 bin çocuğun bu hastalığın pençesinde olduğunu söyledi. Dünyada bilimsel yüzlerce çalışmanın DMD için tedaviye umut olduğunu belirten Erol, "Derneğimizin amacı ülkemizdeki kas hastalarına yönelik tıbbi tedavi çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalara kanunların öngördüğü derecede destekleyici olmak veya sponsor bulmaktır. Hasta sayısının yoğun olduğu illerde kas hastalıkları merkezleri kurulmasını istiyoruz" dedi.
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Kas hastaları tedavi için çözüm istiyor
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